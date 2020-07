Presentazione del libro “Maria Colamonaco. La politica al femminile in Puglia”

Lunedì 20 luglio, alle 11, nella sala 33 al piano terra del palazzo del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile 52 a Bari, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del libro “Maria Colamonaco. La politica al femminile in Puglia”, a cura di Rosanna Lella e Anna