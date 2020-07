In occasione della ricorrenza dell'ottantesimo compleanno del Maestro Giuseppe Abrusci sarà celebrata oggi, 17 Luglio, alle ore 19.00, una Messa commemorativa presso la Chiesa di San Domenico in Acquaviva delle Fonti.

La Comunità tutta, stretta nell'affettuoso ricordo per il compianto Peppino, si unisce oggi alla sua famiglia per onorare memoria di un concittadino i cui impegno e passione, costantemente posti al servizio della Cittadinanza, sono immagine viva nella mente di quanti hanno avuto fortuna di conoscerlo.

Numerose le iniziative in essere, volte a mantener imperituro ricordo dell'Artista Maestro: dalla proposta d'intitolazione di una via nel suo amato Paese, alla presentazione della sua opera letteraria a pubblicazione postuma sulla civiltà contadina acquavivese, sino alla creazione di una Borsa di Studio a suo nome in collaborazione con la Scuola Elementare 'De Amicis' presso cui ha per quarant'anni prestato servizio.

Una persona straordinaria Peppino Abrusci il cui lascito ad amici, allievi, parenti, e Comunità tutta, resterà tangibile e indelebile negli anni a venire.