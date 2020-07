Liberamente . . . Parliamone, edizione speciale Estate

Appuntamento alle ore 16:00 con Liberamente . . . Parliamone su AcquavivaLive eTeleMajg ch97 del digitale terrestre.





Tra gli argomenti proposti Progetto Rotary Italia - Miulli, interviste al Governatore dell'Ospedale Miulli Mons. Giovanni Ricchiuti, al dott. Sergio Sernia Distretto Rotary 2120, dott. Schino Rotary Club Bari Castello.

Non da meno l'interessante iniziativa del Codacons di Maglie che attiverà in autunno lo sportello per sostenere le vittime della violenza di genere e dello stalking oltre agli atti di bullismo: avv. Alessandra Cancelli, dott. Antonio Russo criminologo e sociologo, dott.ssa Monica Agrosì presidente dell'associazione "La Girandola"