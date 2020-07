Una norma anticaporalato negli appalti pubblici

L'associazione di Comuni "Avviso Pubblico" ha avviato un gruppo di confronto sui temi del lavoro etico in agricoltura, coinvolgendo amministratori, sindacalisti, associazioni antimafia e cooperative agricole della città metropolitana di Bari. Insieme abbiamo elaborato questo documento che lanceremo anche come petizione su change.org : chiediamo di attivare nel Barese la "rete del lavoro agricolo di qualità" e agli enti pubblici di richiederne alle aziende l'adesione come requisito o premialità per accedere alla gestione delle mense scolastiche.

Ecco il testo dell'appello, siamo pronti ad accogliere altre adesioni:

"Si parla sempre più di sfruttamento del lavoro nelle campagne, caporalato, braccianti che perdono la vita e altre tragedie legate a questi fenomeni. Ma al di là della giusta indignazione, esiste uno strumento concreto che le aziende agricole e le istituzioni possono attivare per neutralizzare criminalità e illegalità nelle campagne. Si chiama Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, una sorta di white list delle società agricole virtuose prevista dalla legge 116 del 2014 e della legge 199 del 2016. Grazie alla concertazione tra Prefettura, sindacati e associazioni di categoria è stata istituita da poco anche nella Città metropolitana di Bari, ma finora è rimasta solo sulla carta.



Da mesi ci stiamo confrontando per capire come tradurre in realtà queste previsioni di legge e per questi chiediamo all'Inps e a tutte le altre istituzioni coinvolte di promuovere e incoraggiare questo strumento nel tessuto economico del Barese.

Chiediamo, inoltre, a tutti gli enti pubblici di introdurre nei capitolati di mensa clausole che prevedano, come requisito o premialità, l'adesione alla Rete. Perché nelle mense dove mangiano i nostri figli non ci può essere spazio per prodotti che parlino di mafie e sfruttamento".

L'appello è stato sottoscritto, al momento, da:

Davide Carlucci - Coordinatore Avviso Pubblico Terra di Bari, sindaco di Acquaviva e presidente associazione "Cuore della Puglia"

Mario Dabbicco - Referente regionale Libera Puglia

Michele Sozio - Slow Food - referente regionale per la lotta al caporalato

Gigia Bucci - Segretario generale della Camera del Lavoro metropolitana di Bari

Anna Lepore - Segretario Flai Cgil Puglia



Giuseppe Boccuzzi - Ust Cisl Bari

Pasquale Fiore - Fai Cisl Bari