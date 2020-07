Tutti pazzi per Bee Gold. Incetta di premi e di menzioni in tutto il mondo

Si é fermato tutto, potremmo dire. Macchine, industrie, negozi, ristoranti; e ancora: Smog, polveri sottili immissioni di anidride carbonica...

Non si é fermato tutto, lo possiamo dire. La natura si é ripresa il suo, piano piano, radice per radice, seme dopo seme. Si é mangiata il cemento, ha colorato il grigio, ha messo i colori dappertutto. Forse siamo salvi, o semplicemente abbiamo riempito i polmoni di aria nuova.

Per le api non é cambiato nulla, potremmo dire. Il Lockdown non ha fermato la transumanza, anzi, ha restituito alle api una natura ben più rigogliosa e selvaggia, ben diversa.

Per le api é cambiato tutto, c’è da dire. Immaginiamo i frutti che la natura darà dopo aver giovato del fermo dell’uomo, l’unico fermo biologico che serviva, che forzatamente é avvenuto.

Tra i tanti prodotti che aspettiamo c’è l’oro dolce di Puglia, quello delle api, in inglese Bee Gold. Questo nome noi pugliesi lo dobbiamo portare nel cuore, sponsorizzarlo, pubblicizzarlo, esserne orgogliosi.

É il nome che sta facendo incetta di premi e di menzioni in tutto il mondo. Anche oltre oceano. Dal Gambero Rosso, prestigiosa rivista Italiana di riferimento del gusto, al (Black Jar Honey Contest), al (London Honey Awards 2020). Tutti pazzi per Bee Gold! Il cammino della Garcarli, titolare del marchio, é stato duro e impervio, ma il sudore ed il sacrificio di Giovanni Gargano hanno fatto sì che le difficoltà si tramutassero in soddisfazioni.

Oggi Acquaviva delle Fonti e la Puglia possono farsi lustro di una realtà consolidata e rinomata nel campo del Food internazionale. Le piattaforme di market place Internazionali richiedono sempre più l’eccellenza e dopo le decine e decine di richieste possiamo certamente affermare che Bee Gold é un Brand richiestissimo di sicuro mercato.

La produzione di quest’anno sarà eccezionale, Il miele sarà “selvaggio” i sapori della natura di Puglia Saranno più forti e faranno sì che in quei vasetti arrivi l’odore della terra di Puglia in tutto il mondo. Siate orgogliosi della Puglia, siate orgogliosi di Bee Gold. Ad Maiora!!!