13-16 luglio: al Miulli torna l'Open Week di Fondazione Onda per la salute della donna

Torna al Miulli anche per il 2020 l’Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa sarà realizzata negli spazi del nosocomio di Acquaviva delle Fonti dal 13 al 16 luglio, con visite gratuite afferenti alla salute della donna. L’iniziativa gode del patrocinio 25 Società Scientifiche e viene organizzata negli ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa; l’obiettivo è quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione.





IL PROGRAMMA DELLE VISITE GRATUITE



Lunedi 13/7

Visita senologica ed ecografia senologica

Quando: 8:30-14:00

Dove: Ambulatorio Senologia, piano -1; Servizio di Ecografia

Disponibilità: 12 visite

Nota: portare impegnativa per “visita senologica” ed “ecografia senologica”

Martedì 14/7

Visita ginecologica

Quando: 14:00-19:30

Dove: Ambulatorio Ostericia e Ginecologia, piano 0; Consultorio di Ginecologia

Disponibilità: 12 visite

Nota: portare impegnativa per “visita ginecologica”, eventualmente per “Ecografia pelvica transvaginale”, eventualmente per “pap-test”

Mercoledì 15/7

Visita senologica

Quando: 14:30-20:00

Dove: Ambulatorio Senologia, piano -1; servizio di Senologia

Disponibilità: 12 visite

Nota: portare impegnativa per “visita senologica” ed “ecografia senologica”

Giovedì 16/7

Visita ginecologia oncologica

Quando: 14:00-19:30

Dove: Ambulatorio Oncologia Ginecologica, piano 0; Consultorio di Ginecologia

Disponibilità: 12 visite

Nota: portare impegnativa per “visita ginecologica”, eventualmente per “Ecografia pelvica transvaginale”, eventualmente per “pap-test”

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Dalle ore 10:00 alle 12:00, via telefono ai numeri 080.3054017 e 080.3054406

Tramite mail all’indirizzo gineco@miulli.it