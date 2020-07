Acquaviva: postino trova portafoglio e lo restituisce

Postino in servizio trova un portafoglio e, dopo aver rintracciato il proprietario, lo restituisce. Il fatto è accaduto mercoledì ad Acquaviva delle Fonti. L’ammirevole gesto di civiltà e altruismo, che in tempi di crisi è da apprezzare ancora di più, è stato compiuto da Antonio, postino in servizio da molti anni ad Acquaviva.

“Mi chiamo Antonio Morgese, vivo ad Acquaviva delle Fonti e da sempre, ormai 29 anni, sono un dipendente di Poste Italiane applicato presso il centro primario di distribuzione ad Acquaviva delle Fonti. Sono cresciuto con la consapevolezza che se semini amore, prima o poi raccogli felicità e con la mania incondizionata di aiutare il prossimo.

Mi ritrovo a raccontare l'episodio che ho vissuto mercoledì, mentre svolgevo il mio turno di lavoro, perché, purtroppo, oggi fanno notizia cose che dovrebbero far parte dall'indole di ognuno di noi, di azioni che dovrebbero divenire spontanee ma che, purtroppo, quasi impossibili.

Come tutte le mattine mi ritrovavo a far tappa all'ufficio postale di Acquaviva delle Fonti per il ritiro giornaliero delle spedizioni. Proprio davanti al cancello di entrata scorgo un portafoglio per terra... L'istinto è stato subito quello di prenderlo e cercare di capire a chi appartenesse, così è stato...

Trovati all'interno carte di credito, documenti personali e la somma di euro 250. Mi sono affrettato a trovare il numero di telefono della persona titolare e l'ho contattata. Non sono passati 10 minuti che la notizia ha fatto clamore!!!

Oltre ai ringraziamenti affettivi dell'uomo, mi hanno particolarmente colpito quelli del mio Direttore Ottaviano Vitti, che come sempre riesce a porre in noi dipendenti fiducia e stima.

Con l'occasione ringrazio tutti coloro che credono in me e che credono svolga il mio lavoro con entusiasmo e tanta, tanta passione”.

Questo il racconto del protagonista della vicenda. Un gesto da apprezzare non solo per il valore civile ma soprattutto per quello umano.