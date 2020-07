Acquaviva: nuove disposizioni dal 1 luglio 2020

Con Ordinanza Sindacale n. 90 del 30.06.2020 il Sindaco ordina di prorogare la chiusura della Biblioteca Comunale fino al 31.07.2020, consentendo la consultazione degli utenti previo appuntamento, telefono 080/761134 o via email: biblioteca.acquaviva@libero.it e la chiusura al pubblico dello skate park fino al 31.07.2020 atteso che in tali luoghi non è possibile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza e la sanificazione dei luoghi.

Si dispone invece l’apertura delle restanti aree pubbliche (parchi, ville, giardini pubblici), ivi comprese l’area dog “B.Powell”, nel rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti previste dalle disposizioni governative, ad eccezione delle aree attrezzate per i giochi dei bambini, con divieto di utilizzo, evidenziando la sussistenza della responsabilità dei genitori sul mancato rispetto di queste misure da parte dei minori, per le motivazioni di pubblico interesse.

Resta aperto al pubblico il cimitero comunale nel rispetto delle misure di distanziamento e del divieto di assembramenti, con ingresso da soli o al massimo di componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si ricorda che è vietato smaltire guanti, mascherine su sede stradale e su area pubblica per le quali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada e dal D.lgs. n. 152/2006;

Si rammenda che la violazione alla presente ordinanza è sanzionabile ai sensi dell’art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato e non sanzionabili da altre norme statali.