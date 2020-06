Bollettino Coronavirus: oggi nessun caso

Fase 3: lievitano costi per manodopera e trasporti

Sono lievitati in misura esponenziale i costi a causa dell’emergenza Coronavirus, per le misure di contenimento da adottare per il trasporto della manodopera agricola di nazionalità italiana e straniera in campagna per assicurare continuità al regolare svolgimento dell’attività agricola.