Incidenza PERCENTUALE, per fascia di età, nell’uso corretto e NON corretto del DPI Copyright: Nunzio Mastrorocco

Incidenza PERCENTUALE, nelle 2 settimane di riferimento (18-23 maggio 2020, 3-9 giugno 2020), nell’uso corretto e NON corretto del DPI Copyright: Nunzio Mastrorocco

Incidenza PERCENTUALE, per genere, nell’uso corretto e NON corretto del DPI Copyright: Nunzio Mastrorocco

Incidenza PERCENTUALE, nelle 2 settimane di riferimento (18-23 maggio 2020, 3-9 giugno 2020), nell’uso corretto e NON corretto del DPI Copyright: Nunzio Mastrorocco

Il presente documento sintetizza gli esiti di una seconda indagine esplorativa condotta sull’uso dei Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) in Acquaviva delle Fonti.

Lo studio sebbene costruito secondo parametri e metodologie statisticamente corrette non può essere considerato rappresentativo della popolazione “universale” di Acquaviva ma fornisce elementi utili a delineare il fenomeno nel territorio osservato.

La selezione dei casi esaminati ha tenuto conto del metodo di campionamento causale semplice.

L’analisi è realizzata nell’ambito del quadro normativo di cui: a) al Decreto Legge 16.05.2020, n. 33, b) al DPCM 17.05.2020, c) all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.237/2020, ovvero, al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed all’obbligo dell’uso di Dispositivi di protezione individuale (DPI) e precipuamente della mascherina nei luoghi chiusi ma aperti al pubblico e all’aperto quando non si può, continuativamente, garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

E’ stato registrato come “non corretto” l’utilizzo dei DPI nei seguenti casi:

assenza di mascherina;

mascherina sotto il mento;

mascherina slacciata;

mascherina sotto il naso;

mascherina appesa al collo.

i bambini/adolescenti sono i più “indisciplinati”: in oltre l’85% dei casi osservati si utilizza scorrettamente la mascherina;

circa 4 giovane su 5 usano in maniera non corretta il DPI;

il 25,9% degli adulti è rispettoso delle regole;

il primato di correttezza spetta agli anziani che per il 55,7% dei casi (qui osservati) si dimostra ossequioso delle disposizioni normative.

I casi osservati sono stati 674 (402 uomini, 272 donne) e rilevati nella settimana dal 3 al 9 giugno 2020.

Evidenze in sintesi

L’uso corretto della mascherina si registra nel 32,9% dei casi osservati; in 2 casi su 3 non se ne fa il giusto utilizzo.

Sebbene con una incidenza inferiore alla rilevazione precedente (18-23 maggio 2020) anche in questa seconda indagine le donne sono più “regolari” rispetto agli uomini; il 36% del gentil sesso si dimostra conforme all’uso del DPI. Per la compagine maschile la percentuale scende al 30,8% del proprio aggregato.

Rispetto alla fascia di età:

Confrontando i dati di questa rilevazione con quelli della prima indagine si evince in maniera molto evidente come sia cresciuta l’irregolarità nell’utilizzo dei DPI.

Molto sinteticamente: durante la settimana 18-23 maggio 2020 in 2 casi su 3 l’uso della mascherina era corretto, per altro verso, nella settimana qui osservata (3-9 giugno 2020)le ‘parti’ si invertono e si registra che i 2/3 del campione fa un uso non ortodosso ed a norma del DPI.

Indagine a cura di Nunzio Mastrorocco