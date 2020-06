Acquaviva: indagine esplorativa sull’uso dei Dispositivi di protezione individuale

Indagine a cura di Nunzio Mastrorocco:



Il presente documento sintetizza gli esiti di una prima indagine esplorativa condotta sull’uso dei Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) in Acquaviva delle Fonti.

Lo studio sebbene costruito secondo parametri e metodologie statisticamente corrette non può essere considerato rappresentativo della popolazione “universale” di Acquaviva ma fornisce elementi utili a delineare il fenomeno nel territorio osservato.

La selezione dei casi esaminati ha tenuto conto del metodo di campionamento causale semplice.

L’analisi è realizzata nell’ambito del quadro normativo di cui: a) al Decreto Legge 16.05.2020, n. 33, b) al DPCM 17.05.2020, c) all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.237/2020, ovvero, al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed all’obbligo dell’uso di Dispositivi di protezione individuale (DPI) e precipuamente della mascherina nei luoghi chiusi ma aperti al pubblico e all’aperto quando non si può, continuativamente, garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

E stato registrato come “non corretto” l’utilizzo dei DPI nei seguenti casi:



- assenza di mascherina;

- mascherina sotto il mento;

- mascherina slacciata; - mascherina sotto il naso; - mascherina appesa al collo.

I casi osservati sono stati 656 (381 uomini, 275 donne) e rilevati nella settimana dal 18 al 23 maggio 2020.

Prime evidenze

L’uso corretto della mascherina si registra nel 62,2% dei casi osservati; circa 38 persone su 100 non ne fanno il giusto utilizzo.

Le donne sono più “regolari” rispetto agli uomini; il 70,2% del gentil sesso si dimostra conforme all’uso del DPI. Per la compagine maschile la percentuale scende al 56,4%.

Rispetto alla fascia di età:

- i giovani sono i più indisciplinati: in 6 casi su 10 (tra quelli osservati) utilizzano scorrettamente la mascherina;

- il 64,2% degli adulti è rispettoso delle regole;

- il primato di correttezza spetta agli anziani che per l’85% dei casi (qui osservati) si dimostra ossequioso delle disposizioni normative.

Campione osservato in VALORI ASSOLUTI, distribuito per genere e giorno



Incidenza PERCENTUALE nell’uso correttoeNON correttodel DPI

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0% 0,0%

Incidenza PERCENTUALE, per genere, nell’usocorrettoeNON correttodel DPI



Incidenza PERCENTUALE, per fascia di età, nell’usocorrettoeNON correttodel DPI

USO CORRETTO DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0% 0,0%