Ripartiamo in sicurezza: ripresa delle attività ricreative

Acquaviva: tamponamento a catena

Incidente stradale avvenuto alle ore 12 nei pressi di piazza San Pio ad Acquaviva delle Fonti. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul posto il 118. Non risultato esserci feriti. Il traffico è stato ripristinato dopo pochi minuti. Non è stato richiesto l'intervento