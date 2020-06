E’ stata fissata dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio 2019, che si terrà il prossimo 18 giugno, in prima convocazione, e 19 giugno in seconda convocazione.

Sarà un’assemblea del tutto diversa da quelle precedenti: con il divieto di assembramenti disposto dalle autorità in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19, le modalità di svolgimento non prevedono la partecipazione fisica dei soci all’Assemblea; tuttavia, così come previsto dalle norme di legge appositamente emanate a disciplinare il particolare contesto, agli oltre 1.000 soci verrà garantito il diritto di esprimere il proprio voto per il tramite di un delegato, il cosiddetto “Rappresentante Designato”.

“La nostra era una scelta obbligata oltre che responsabile in quanto finalizzata alla salvaguardia della salute dei soci, dei collaboratori e degli esponenti della banca - dice il Presidente del CdA Paolo Piscazzi -. Il permanente divieto di assembramenti non consente l’organizzazione dei lavori assembleari con la tradizionale presenza fisica dei soci. Per tale motivazione, la normativa ha esteso alle Bcc la possibilità di svolgere l’assemblea mediante la procedura del “Rappresentante Designato”: un soggetto, individuato dalla banca, al quale ciascun socio può conferire sia la delega a partecipare all’assemblea e sia le istruzioni per esprimere il suo voto sui punti all’ordine del giorno, in modo riservato.”.

La Banca ha individuato il proprio Rappresentante Designato nella persona del notaio dott.ssa Claudia Chiaia alla quale i soci potranno delegare le istruzioni di voto sulle materie all’ordine del giorno.

“La banca ha organizzato al meglio ogni aspetto per consentire la più ampia partecipazione – afferma il Direttore Generale Vincenzo Giustino - : tutto il materiale utile a permettere un consapevole ed informato conferimento delle istruzioni di voto è già a disposizione dei soci presso la sede, le filiali della Banca e in un’area riservata del sito istituzionale www.bcccassanomurge.it. Negli stessi luoghi si potrà inoltre rispettivamente ritirare o scaricare sia il modulo per il conferimento della delega e sia quello per il conferimento delle istruzioni di voto su ciascuno dei punti all’ordine del giorno, oltre ad una dettagliata informativa che fornisce tutte le indicazioni del caso. Ovviamente la delega e le istruzioni devono pervenire al “Rappresentante Designato” nei tempi e con modalità che sono anche specificate in detta informativa. Sarà infine lo stesso “Rappresentante Designato” a raccogliere tutte le indicazioni di voto ricevute dai singoli soci per poi riportarle in assemblea”.

Da parte degli Organi Amministrativi e di Controllo della Bcc c’è ovviamente rammarico per non poter svolgere questa assemblea secondo le consuete modalità che, al di là degli aspetti istituzionali, rappresentavano sicuramente un momento di incontro e di scambio di idee con la propria compagine.

Per tutte le informazioni utili, ogni socio può rivolgersi alla Banca contattando il numero 080-3467511 oppure consultando il sito istituzionale www.bcccassanomurge.it.