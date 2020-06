Riapertura parziale degli uffici comunali

Con Ordinanza Sindacale n. 70 del 1 giugno 2020, a far data da mercoledì 3 giugno 2020 si dispone la parziale riapertura al pubblico di alcuni uffici comunali su prenotazione, al fine di garantire il supporto nell’ampliamento delle attività non soggette a sospensione, delegando ai Dirigenti competenti per settore le modalità organizzative del servizio del proprio personale, sia nella sede di lavoro (anche solo per alcune giornate , nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio) sia con modalità agile, compatibilmente con la tutela della salute dei lavoratori, nel modo di seguito indicato:

Uffici demografici: Martedì e Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 per rilascio carte d’identità;

Lunedì e Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 Stato civile;

Lunedì dalle 10.30 alle 12.30 altre certificazioni;

Ufficio protocollo: Martedì dalle 16:00 alle 18:00 e Venerdì dalle 10:00 alle 12:00;

Ufficio agricoltura e lavori pubblici: Lunedì e Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00;

Ufficio urbanistica e autorizzazione passi carrabili e autorizzazione scavi su sede stradale Lunedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Ufficio economato Lunedì e Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00;

Nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19 verrà misurata la temperatura prima di accedere agli uffici comunali mediante operatori esterni, individuati dal gestore dell’infopoint e nelle restanti ipotesi mediante autodichiarazione;

Con la stessa ordinanza si proroga la chiusura della Biblioteca Comunale, che ha attivato un servizio di comodato gratuito dei testi mediante consegna stabilita con delibera di G.C. n. 73 del 12.05.2020, con impegno di attivare la consegna a lungo termine su prenotazione, previa disciplina da adottarsi con delibera di giunta comunale, del parco giochi in Via Vittime di via Fani, dell’impianto sportivo in Viale della Repubblica, dello skate park in contrada Scappagrano fino al 30. 06.2020;

Si disporre invece l’apertura delle restanti aree pubbliche (parchi, ville, giardini pubblici), ivi comprese l’area dog “B.Powell”, nel rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti previste dalle disposizioni governative, ad eccezione delle aree attrezzate per i giochi dei bambini, con divieto di utilizzo, evidenziando la sussistenza della responsabilità dei genitori sul mancato rispetto di queste misure da parte dei minori, per le motivazioni di pubblico interesse.