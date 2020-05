Coronavirus: oltre 9 milioni di Euro ai Comuni pugliesi. 48.256,65 ad Acquaviva

Su proposta dell’assessorato al Welfare, la Giunta regionale ha assegnato ai Comuni pugliesi la somma di 9.473.693 euro, finalizzata a sostenere gli stessi Comuni nell’affrontare l’attuale situazione emergenziale.

Al comune di Acquaviva delle Fonti andranno 48.256,65 euro.



Il provvedimento è stato adottato nella seduta straordinaria in attuazione della legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020.

Gli Enti locali potranno così attivare interventi di protezione sociale in favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale.

L’assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, si è detto particolarmente soddisfatto per il provvedimento adottato dalla Giunta.

“Nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che Regione e Comuni facciano, nel rispetto dei propri ruoli e funzioni, ogni sforzo utile a mantenere e rafforzare la massima coesione sociale di fronte alle sfide delle emergenza, con particolare attenzione nei confronti di coloro che si trovano a causa della pandemia in condizione di grave disagio socio-economico”, ha sottolineato l’assessore Ruggeri. “Per questo, alla luce del permanere della situazione di particolare emergenza socio-economica in Puglia, abbiamo inteso adottare con estrema rapidità una misura capace di dare continuità agli interventi già in essere, offrendo una ulteriore risposta ai bisogni essenziali, anche non alimentari, dei nuclei familiari pugliesi più esposti alla crisi economica derivante dall’epidemia COVID-19”.

Altri provvedimenti in Giunta:

Approvate misure urgenti per il sostegno economico alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la modifica del regolamento degli aiuti De Minimis, con l’innalzamento del limite. Gli aiuti “de minimis” sono a cura della società Puglia Sviluppo, la cui organizzazione è stata anche autorizzata all’adeguamento degli organici per la gestione degli strumenti agevolativi emergenziali disposti dalla Regione.

Approvata l’istituzione di tre nuove CRAP – comunita riabilitative di assistenza psichiatrica, da 14 posti l’una, da situare nel Salento, nell’area del Barese e di Foggia/Bat. L’obiettivo è di fornire prestazioni in ambito della riabilitazione psichiatrica che finora la Puglia non offriva, come la cura di alcune dipendenze patologiche o degli eccessi alimentari.