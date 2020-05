In via sperimentale riparte il mercato settimanale

Domani mattina si svolgerà, in via sperimentale, il primo mercato allargato a tutte le merceologiche in modalità distanziamento fisico, in osservanza delle misure di sicurezza contro i contagi da Covid.

L'ingresso sarà contingentato da via Buonaventura Veracroce e via Bianco, si potrà uscire da via Menotti e da via Spallanzani.

Si invitano i cittadini a lasciare le auto in estramurale per evitare di creare ingorghi.

Ringraziamo i commercianti e in particolare le associazioni Fiva-Confcommercio e Casambulanti che hanno deciso di collaborare con l'Amministrazione comunale sia dando la disponibilità di ridurre le superfici di vendita dei singoli posteggi per garantire la distanza di metro tra una bancarella e l'altra sia mettendo a disposizione steward e altro personale che coadiuveranno la Polizia locale e le associazioni di volontariato già impegnate da settimane nel garantire l'afflusso regolamentato al mercato.

A loro, alla Croce Rossa, Overland Protezione civile, Guardie Zoofile e Ambientali Fare Ambiente, va il nostro sentito ringraziamento.

E' importante che tutti i cittadini si rechino al mercato osservando con scrupolo le misure igieniche e di sicurezza muniti di mascherine senza filtro, gel e guanti.

Ricordiamo che la merce non potrà essere in alcun modo toccata.