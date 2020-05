Programma celebrazioni S. Eustachio

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non ci ha permesso di organizzare la festa in onore del nostro Patrono così come avremmo desiderato.

In questi mesi abbiamo imparato a vivere cambiando tantissimi aspetti della nostra vita, compreso quello spirituale. Ma la nostra fede e la nostra devozione verso S. Eustachio fa parte della nostra identità di acquavivesi, per questo in accordo con il nostro Vescovo e il clero di Acquaviva abbiamo pensato di vivere i prossimi giorni nel rispetto delle norme, circolari ed ordinanze dell'emergenza Coronavirus!



Giacomo Zaltini