Miulli, laboratorio analisi: modalità di accesso al punto prelievo per emergenza Covid-19

In ottemperanza alle misure per la prevenzione, il contrasto ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si dispone che a partire dal giorno 14.05.2020 gli accessi al punto prelievo saranno possibili solo a fronte di una prenotazione effettuata al CUP utilizzando gli attuali canali di contatto: telefono (0803054300), mail (cup@miulli.it) ovvero Sito Miulli (Prenotazioni SSN).

Le prenotazioni verranno registrate sul sistema CUP alla stregua di tutte le altre prestazioni ambulatoriali.

In fase di conferma di avvenuta prenotazione, verranno comunicati ai pazienti i comportamenti da adottare per poter accedere alla struttura e alla prestazione:

1. presentarsi in struttura non oltre 10 minuti prima dell’orario previsto dalla prenotazione;

2. recarsi al Punto Informazioni per ricevere le opportune indicazioni;

3. accedere in ospedale senza accompagnatori, eccezion fatta per i minori e i disabili.