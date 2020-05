Il messaggio di Mons. Ricchiuti per la V domenica di Pasqua

“Buona domenica, la V di Pasqua, la X del coronavirus e Festa della e per la Mamma!!!

Per quanti ascolteranno o leggeranno la pagina del Vangelo di questa domenica c'è un invito bellissimo di Gesù ai suoi discepoli, di ieri e di oggi: "CORAGGIO! NON SIATE TRISTI perché vi assicuro che sto in mezzo a voi e non vi abbandono. Vi voglio troppo bene!".

Parole che sicuramente troveranno nel nostro cuore, più che nelle nostre orecchie, un fertile terreno di fortezza, di fiducia e di speranza. Poi, Lui, il Signore, è per noi roccia sicura, pietra fondamentale su cui costruire un bel progetto di vita.

Tutto questo, mentre intravvediamo la luce in fondo a questo tunnel che stiamo attraversando ormai da 60 giorni.

CORAGGIO, voglio dire oggi, in particolare, a tutte le donne che per vocazione, per scelta di vita e per grazia sono madri!!

Nel progetto di Dio-Creatore siete sue specialissime collaboratrici e affidate poi a Colei che fu scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria.

AUGURISSIMI, con un grande abbraccio ed una speciale benedizione su ciascuna di voi, sui vostri figli e sui vostri mariti”.

+ Giovanni, Arcivescovo.