Apertura del cimitero comunale solo per i familiari dei defunti deceduti a Marzo e Aprile 2020

Con Ordinanza n. 214 del 28/04/2020 il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha ordinato la riapertura dei cimiteri comunali a decorrere da domani 29/04/2020.

Pertanto il 29/04/2020 e giovedì 30/04/2020 sarà possibile recarsi al cimitero solo ed esclusivamente per i familiari dei defunti deceduti nei mesi di Marzo e Aprile 2020 che purtroppo non hanno avuto la possibilità di salutare per l'ultima volta i loro congiunti.

E' obbligatorio l'uso di mascherina e guanti e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Comunicheremo al più presto le modalità di accesso per tutti non appena sarà possibile garantire le entrate contingentate.