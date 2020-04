Ecotassa, ecco quanto pagherà Acquaviva

In data 24 marzo, in piena emergenza Covid-19, è stata divulgata da un ex amministratore, l’informazione relativa all’ecotassa da pagare per l’anno 2020 sulla base della percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2019.

Tale informazione basata su determina regionale nr. 79, non considerava i dati trasmessi dal comune di Acquaviva delle Fonti all’Arpa, imputando così gli importi più alti previsti dalle norme nazionali e regionali che sono:

€ 25,82 per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato portato in discarica;

€ 5,164 per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato portato in discarica a titolo di addizionale del 20% per un totale di € 30,984.

In tale divulgazione, l’assessore, il sindaco e tutti i consiglieri di maggioranza sono stati accusati di aver arrecato danno erariale all’ente. Abbiamo letto commenti inappropriati e inopportuni in rete che si sarebbero potuti evitare semplicemente con una legittima richiesta di chiarimento all’Assessore all’Ambiente, al Sindaco e ai Consiglieri di maggioranza.

La spiegazione sarebbe giunta con la lieta notizia che Acquaviva pagherà una ecotassa di € 18,07 e non € 30,984 per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato portato in discarica, in quanto nel 2019 ha raggiunto il 73,11% di raccolta differenziata, così come riportato nella determina regionale nr. 117.

Vorrei pertanto, tranquillizzare tutti i cittadini, che non pagheranno importi sanzionati per l’ecotassa, ma che invece siamo al limite per poter ambire il prossimo anno alla riduzione del 40% e pagare € 15,49 al posto di € 18,07, così come previsto dalla legge regionale e riepilogato nella tabella sotto: