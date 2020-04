Marijuana in cantina pronta per la cessione. Arrestato acquavivese

Nelle prime ore della mattinata di ieri, in Acquaviva delle Fonti, L.G., 32enne incensurato del posto è stato arrestato in quanto trovato in possesso di numerosi involucri contenenti “MARIJUANA”.

Nei giorni scorsi, i movimenti del giovane non erano passati inosservati durante l’espletamento dei servizi di controllo del territorio effettuati dai militari della Stazione CC del posto. Proprio alcune sue frequentazioni ed un continuo andirivieni da un locale in uso allo stesso, aveva di fatto insospettito i militari.

L.G., nel corso del mirato controllo domiciliare infatti, è stato sorpreso mentre custodiva, all’interno dell’estesa cantina annessa all’abitazione, complessivi 350 grammi di sostanza stupefacente del tipo “MARIJUANA”, in parte già suddivisa e pronta per essere immessa sul mercato cittadino della droga.

L’attenta e minuziosa perquisizione altresì ha consentito di rinvenire il materiale necessario per il confezionamento.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro ed il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal P.M. della Procura della Repubblica di Bari.

La droga verrà analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale di Bari al fine di verificarne la qualità.