Bando comunale per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione

L’assessore ai Servizi Sociali comunica che a seguito dell’accreditamento delle somme da parte della Regione Puglia avvenuto in data 15.4.2020 questa amministrazione ha provveduto con determinazione n. 475 del 17.4.2020, visionabile in albo pretorio al n. 738 dal 17.4.2020, nonché, in amministrazione trasparente, sottosezioni bandi di concorsoe contributi e sovvenzioni anno 2020, ad adottare gli atti amministrativi e gestionali con i quali si fornisce mandato alla ragioneria per LIQUIDARE il contributo ad integrazione del canone di locazione (anno di competenza 2018).

I contributi saranno erogati ai soggetti inseriti utilmente nella graduatoria definitiva già approvata e per l’importo ivi previsto.

La tempistica di liquidazione è di circa 10 giorni a partire da oggi.

In particolare si precisa che:

per quanto concerne tutti coloro che hanno fornito un IBAN valido non dovranno porre in essere alcun ulteriore adempimento in quanto vedranno l’importo accreditato sul proprio C/C bancario entro i tempi sopra indicati.

per i soggetti che non hanno un IBAN valido, ovvero, che abbiano omesso di comunicarlo si provvederà ad emettere un mandato di pagamento la cui effettiva liquidazione sarà regolamentata e contingentata a causa dell’emergenza COVID 19 in essere sul territorio nazionale. Alla medesima regolamentazione sarà soggetta la liquidazione per quei soggetti che hanno indicato un delegato all’incasso.

Pertanto, per i soli soggetti che si trovano nella condizione sub n. 2, questi dovranno contattare, a far data dal 25.4.2020, l’istituto convenzionato con il Comune: la Banca Monte dei Paschi di Siena, via Maria Scalera n. 19, tel. 080767322 prenotando un appuntamento e fornendo al funzionario della Banca le proprie generalità ed il motivo per cui si recherà allo sportello: liquidazione mandato di pagamento per i contributi ad integrazione del canone di locazione.

Ad integrazione del sopra menzionato avviso si comunica l’elenco (link telematico) dei soggetti (trattato in maniera compatibile con le vigenti disposizioni sulla privacy) ai quali non è possibile erogare il contributo in quanto, essendo l’importo da erogare superiore a mille euro, è fatto obbligo alle P.A. di accreditare ogni emolumento economico, a chiunque destinato, con modalità e strumenti di pagamento telematici di natura bancaria (Conto corrente bancario) o postale (Conto corrente postale e Libretto postale), ivi comprese le carte di pagamento prepagate.

Pertanto, per i soli soggetti che si trovano nella condizione predetta e che sono indicati nell’allegato elenco (11 cittadini), questi dovranno evitare di contattare la Banca e/o recarsi presso la stessa, onde evitare code ed assembramenti e comunicare, preferibilmente via mail al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.acquaviva.ba.it(ovvero telefonicamente ai numeri noti), una delle modalità sopra menzionate per poter ricevere il contributo con modalità telematica (si ricorda che l’IBAN fornito dovrà essere necessariamente collegato al titolare della prestazione).