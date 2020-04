Angiola: "compiacimento per la decisione assunta dal Presidente Emiliano"

L'onorevole Nunzio Angiola esprime soddisfazione per la decisione assunta dal Presidente della Regione Puglia:



"Esprimo vivo compiacimento per la decisione assunta dal Presidente Emiliano di consentire lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.

Grazie Presidente.

Nella serata di ieri avevo scritto una PEC al Governatore, e per conoscenza a tutti i sindaci della Città Metropolitana di Bari, per convincerlo a firmare l'Ordinanza. Nella mattinata di oggi un mio comunicato stampa aveva fatto il giro dell’intero territorio pugliese.

IL MIO IMPEGNO PER GLI AGRICOLTORI HOBBISTI DEL TERRITORIO MURGIANO E PUGLIESE IN GENERALE CONTINUA".