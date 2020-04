Domani torna il mercato settimanale

Torna domani ad Acquaviva delle Fonti il mercato settimanale (settore alimentare) in piazza Maria Teresa di Calcutta. Lo ha confermato in diretta tv su TeleMajg ed Acquavivalive il Sindaco Davide Carlucci. I banchi allestiti saranno in numero minore rispetto alle settimane “pre-virus”.



I cittadini dovranno rispettare le norme in vigore come la distanza di sicurezza e il divieto di assembramenti. Restano pertanto sospesi per domani i divieti di sosta in area mercatale.

Se tali prospettive non verrano garantite, il Sindaco sospenderà il mercato per le settimane successive.