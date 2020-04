Caritas parrocchiale di San Domenico

La Caritas parrocchiale della parrocchia di San Domenico in Acquaviva delle Fonti opera da molti anni a favore dei poveri del quartiere. Le famiglie povere sono andate gradualmente aumentando in questi ultimi anni. L’aumento si è intensificato in quest’ultimo mese. Attualmente sono 53 le famiglie (intorno alle 200 persone) assistite dalla Caritas della Parrocchia, ovvero dal parroco Don Giuseppe Pietroforte e da un gruppo di una dozzina di laici volontari, fortemente motivati da spirito cristiano, che ogni settimana gratuitamente si mettono a disposizione per distribuire, ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, pacchi dono, alimenti di ogni genere e indumenti a tutte le famiglie bisognose.

La Responsabile-coordinatrice del gruppo è la sig.ra Rosa Radogna e Matteo Favia che, in piena sintonia col Parroco, tiene i contatti con la Caritas Diocesana e col Banco delle Opere di carità di Bari-Bitonto.

Il materiale da distribuire non è mai abbastanza. Tendiamo sempre la mano a tutti coloro che possono aiutarci con donazioni di ogni genere. Con i pochi fondi disponibili la Parrocchia interviene anche economicamente ad elargire piccoli contributi ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disperate per l’acquisto di bombole di gas per la cucina o il riscaldamento, per pagare le bollette della luce e del gas e per l’affitto di casa.

Mai in precedenza la Parrocchia è stata in prima linea nell’assistenza dei poveri come in questo periodo di pandemia da Coronavirus.

Facciamo appello a chi può aiutarci a darci una mano. La parola del Vangelo ci invita a riconoscere Gesù nei fratelli poveri e bisognosi di aiuto. Inoltre, la Bibbia ci dice che la carità copre una moltitudine di peccati!

Un’attenzione particolare la Caritas parrocchiale la riserva a quelle famiglie che hanno in casa bambini piccoli, fornendo loro pannolini, omogeneizzati e altro materiale di prima necessità!

Grazie in anticipo a quanti si mostreranno sensibili a dare il loro sostegno.