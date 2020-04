​Triduo Santo: in diretta su TeleMajg e Acquavivalive le celebrazioni presiedute da Mons.Ricchiuti

Sono partiti ieri, giovedì 9 aprile, le celebrazioni del Triduo Santo. Gli eventi della Diocesi di Altamura Gravina Acquaviva delle Fonti del Mistero pasquale di Gesù Cristo saranno presieduti dall’arcivescovo S.E. Monsignor Giovanni Ricchiuti.

“L’invito, in questi giorni così particolari - in cui i Vescovi e i Presbiteri sono chiamati a celebrare i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo – ha spiegato il nostro Arcivescovo - è quello di «continuare a trasformare le case di ciascuno di noi in chiese. Immaginavamo già i giorni della Quaresima con i tanti e bellissimi appuntamenti nelle nostre parrocchie – ha continuato mons. Ricchiuti - ma un imprevedibile, drammatico e tragico evento, il coronavirus, che ha visto sino ad oggi tanti nostri fratelli e sorelle essere contagiati, molti di loro morire e tanti, provvidenzialmente, guariti o in via di guarigione, ci costringe a “restare a casa».

La Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti si prepara a commemorare i momenti chiave dell’anno liturgico seguendo le indicazioni proposte della Chiesa che , nonostante l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, è chiara: «non rinunciare a vivere la Pasqua», pregando e celebrando, attraverso diverse forme possibili di comunione spirituale.

TeleMajg trasmetterà in diretta tutti i riti del Triduo Santo:

• 10 aprile 2020 Venerdì Santo ore 16.00:

Azione Liturgica della Passione del Signore – Concattedrale di Gravina

• 11 aprile 2020 Sabato Santo ore 19.30:

Veglia Pasquale – Cattedrale di Altamura

• 12 aprile 2020 RESURREZIONE DEL SIGNORE ore 9.30:

Santa Messa di Pasqua – Concattedrale di Gravina

Le dirette saranno visibili anche su https://www.acquavivalive.it/