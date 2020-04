Emergenza Coronavirus: raccomandazioni

L’Amministrazione Comunale raccomanda a tutti i cittadini il rispetto delle buone prassi declinate dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità nel decalogo diramato nel febbraio 2020; ribadendo gli inviti già effettuati mediante ogni forma di comunicazione istituzionale;

Si raccomanda alle strutture ricettive locali, anche destinate a locazioni brevi presenti sul territorio, al centro polivalente di riabilitazione “Pierantonio Frangi”, all’Istituto Religioso Casa di Riposo “Cirielli” Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea, e tutti le strutture residenziali attive sul territorio di Acquaviva delle Fonti, ai proprietari e amministratori di condominio di sanificare gli ambienti e per i condomini le parti comuni condominiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore etc.), in particolare ritenuto doveroso laddove venga accertata la presenza di soggetti Covid-19 con l’utilizzo di prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità ed eventualmente da parte di ditte specializzate.

Agli amministratori di condominio e ai proprietari in solido di esporre, altresì, in un luogo visibile idonea attestazione dell’avvenuto intervento di disinfezione oppure eventuale certificazione della ditta incaricata e di assicurare, all’esito dell’avvenuta attività di sanificazione straordinaria, un’attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente areazione dei locali.