Voucher alimentari - chiarimenti

Emergenza Covid-19: sospesi i tributi locali

In questo momento difficile abbiamo voluto adottare qualche misura che potesse, in qualche modo, tranquillizzare i cittadini e alleviare l'asperità dello stato d'emergenza che stiamo vivendo. Le rate TARI, la TOSAP e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità nonché eventuali rate in essere