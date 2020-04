Chiusura negozi Pasqua e Pasquetta

In seguito alle nuove disposizioni e con la proroga delle restrizioni, in una fase decisiva per la lotta alla diffusione del Covid-19 è necessario continuare ad agire con grande responsabilità.

Con Ordinanza Sindacale n. 43 dell’8 aprile 2020 si dispone per domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 la completa chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali, di vendita al dettaglio e all’ingrosso del settore alimentare e non alimentare nonché la vendita su aree pubbliche anche in forma itinerante, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie e rivendite di giornali e riviste.

È consentita la vendita al domicilio solo per le attività artigianali del settore alimentare (pasticcerie, caseifici e gelaterie) nonché per quelli di somministrazione alimenti e bevande (pizzerie e rosticcerie), sempre con la sola consegna a domicilio.

Con la stessa ordinanza si fa divieto di recarsi, sempre in queste giornate, presso i fondi rustici con sospensione delle pratiche colturali agricole.

Per quest’anno rinunceremo a scampagnate e pranzi familiari.

Si confida nella collaborazione di tutti i cittadini per evitare assembramenti salvaguardando la salute di tutti.