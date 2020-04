Emergenza Covid-19: sospesi i tributi locali

Modalità uscite per la spesa - chiarimenti Le foto

Ieri sera è stata pubblicata l’Ordinanza Sindacale con cui si regolamenta l’uscita per l’approvvigionamento per la spesa dividendo in ordine alfabetico i nuclei familiari e evitare assembramenti. Fino alla data del 13 Aprile 2020 (tenendo conto che domenica 12 e lunedì 13 è stato