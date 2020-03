Aggiornamento Covid-19 ad Acquaviva delle Fonti

Altri due pazienti contagiati ad Acquaviva. Domani supermercati chiusi

Cari concittadini, non possiamo fornirvi un dato preciso e certo riguardo ai contagiati della nostra città in quanto non riceviamo comunicazioni ufficiali che aggiornino i casi in tempo reale. Attualmente, infatti, al Comune sono stati comunicati solo 4 casi di cittadini sintomatici