Richiesta potenziamento personale presso Centro COVID Miulli

Ieri con nota Prot. 8920 il Comune di Acquaviva delle Fonti ha chiesto alla Regione Puglia di sostenere la richiesta dell'Ospedale Miulli di potenziare l'organico.

A seguire la lettera inviata alla Regione Puglia:



Facendo seguito alle precedenti comunicazioni con le quali lo scrivente, in qualità di Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentava alle autorità competenti le numerose criticità per la nostra comunità in seguito alla individuazione del Miulli quale centro COVID, per effetto del Piano Regionale per la Gestione dell'emergenza, che prevede la capienza fino a trecento posti letto per tale nosocomio, chiedendo nel contempo l'adozione di misure straordinarie a tutela della popolazione residente; Atteso che a far data dal 16 marzo scorso il numero dei pazienti affetti da COVOD-19 ricoverati presso il Miulli è in costante crescita (ad oggi il numero dei ricoveri si attesta intorno a circa 80); Appreso che il Miulli ha inoltrato istanza alla Regione Puglia di potenziamento del personale destinato al Centro COVID-19, con la presente si chiede di aderire alla richiesta dell'Ospedale Miulli di potenziamento del personale da adibire alle attività del Centro COVID-19, al fine di garantire al numero crescente di ricoverati adeguata assistenza, alla luce della diffusione del contagio degli ultimi giorni, nell'ottica di collaborazione tra enti atta alla gestione di questa grave emergenza sanitaria in corso.



La suddetta richiesta di ulteriori unità si rende necessaria per evitare di ingenerare situazioni di eccessivo stress del personale attualmente destinato alla cura di pazienti COVID-19. Distinti saluti





IL SINDACO CARLUCCI dott. Davide Francesco Ruggero