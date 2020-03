Altri due pazienti contagiati ad Acquaviva. Domani supermercati chiusi

Cari concittadini, non possiamo fornirvi un dato preciso e certo riguardo ai contagiati della nostra città in quanto non riceviamo comunicazioni ufficiali che aggiornino i casi in tempo reale.

Attualmente, infatti, al Comune sono stati comunicati solo 4 casi di cittadini sintomatici che sono in isolamento (uno dei quali è guarito) insieme ad altri 9 cittadini che hanno contatti con loro. Non abbiamo comunicazioni ufficiali sui ricoverati.

Tuttavia, poiché è nostro dovere informarvi, possiamo affermare, sulla base delle informazioni in nostro possesso, che i casi di pazienti contagiati sono 7, in quanto nella giornata di ieri sono stati ricoverati altri 2 acquavivesi.

Il comune ha chiesto ai supermercati di effettuare la chiusura domenicale per garantire il riposo dei propri dipendenti già provati dal periodo di forte stress lavorativo.

Ieri è stata effettuata gratuitamente la sanificazione del comando di polizia municipale a opera della ditta Xenon Italia, grazie a una donazione dell'imprenditore acquavivese Luigi De Tommaso, che ringraziamo.

L'intervento è stato eseguito con una tecnologia innovativa a luce pulsata, che consente l'immediata frequentazione dei locali subito dopo la sanificazione.

Continuano le donazioni per gli agenti, per i volontari impegnati negli interventi comunali di protezione civile contro il coronavirus e per i cittadini con problemi urgenti di salute.

La parafarmacia Farmasalus ha donato 80 mascherine, mentre la start up Ortopedia 3D ha donato 23 visiere realizzate con tecnologia tridimensionale al Miulli.

Per quanto riguarda l'Ospedale Miulli, il Comune, intanto, sta sollecitando la Regione Puglia affinché rafforzi l'organico necessario a far fronte al carico di lavoro legato ai nuovi reparti Covid.

Ci raccomandiamo con tutti i cittadini affinché rispettino le norme igieniche e limitino al massimo le uscite, mantenendo la distanza di almeno un metro fra una persona e l'altra.

Si ricorda che è vivamente consigliata la spesa a domicilio. Tutto questo al fine di evitare un'ulteriore propagazione del contagio.