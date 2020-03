Coronavirus, la BCC di Santeramo dona 150mila euro al Miulli per l’acquisto di ventilatori polmonari

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle ha stabilito – nella giornata di ieri - di donare all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, la somma di € 150.000 destinata specificamente all’acquisto delle sofisticate apparecchiature che aiutano la respirazione nei reparti di terapia intensiva.

A darne comunicazione, con un comunicato stampa, è lo stesso istituto di credito santermano specificando che «nel continuo supporto della Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle a sostegno del territorio di competenza, anche la sanità rappresenta un settore che, specie in questo difficilissimo momento storico, ha assoluto bisogno di solidarietà e sostegno».

«La scelta operata dal Consiglio – precisa il Presidente della BCC dott. Costante Leone - è stata indirizzata a detta struttura in considerazione della estrema vicinanza del nosocomio al nostro territorio, distante circa 7 km, e tenuto anche conto che l’ospedale “Miulli” è stato individuato quale uno dei poli di “emergenza coronavirus” in Puglia».

«Non è mai stato tanto importante come in questo momento sostenersi gli uni con gli altri – ha continuato il dott. Costante Leone – stiamo effettuando una rilevante donazione per aiutare un importante ospedale e contribuire così a dotare di attrezzature sofisticate il personale sanitario che lavora senza sosta per proteggere e salvare le vite umane».

«Inoltre – ha aggiunto il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Santeramo – l’iniziativa della Banca è anche un atto di solidarietà verso l’intero Paese tenuto conto che proprio in questi giorni sono giunti all’ospedale Miulli ed in altri ospedali pugliesi, pazienti provenienti da Bergamo e da altre zone della Lombardia per il ricovero in terapia intensiva».

Unitamente a questa importante donazione, il CDA della BCC di Santeramo ha inoltre stabilito di stanziare un plafond di 20 milioni di euro per la necessaria liquidità delle tante piccole e medie imprese socie e clienti della Banca, nonché lavoratori autonomi e liberi professionisti.

«La Banca - ha aggiunto il Presidente Leone - è anche pronta con interventi di tipo economico-finanziario per aiutare le imprese e i professionisti che, con questa emergenza sanitaria, sono a corto di liquidità non potendo proseguire la propria attività lavorativa. Nei prossimi giorni, a loro sostegno, saranno attivati finanziamenti sotto forma di mutui a tasso fisso agevolato del 2,5%, per importi fino a 15 mila euro, con durata fino a 60 mesi e con 6 mesi di preammortamento».

«La BCC di Santeramo – continua il dott. Leone – con queste iniziative desidera fornire direttamente il proprio sostegno per contribuire in maniera significativa sia al potenziamento della struttura sanitaria, sia al sostegno delle imprese e dei professionisti del territorio di competenza in un momento straordinariamente drammatico per la salute pubblica e per l’economia».