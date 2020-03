Chiusi i centri per l'impiego

Per garantire il rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 27 marzo 2020 è disposta la chiusura di tutti i Centri per l’impiego.

Come da disposizione della direzione general arpal -coordinamento servizi per l'impiego si cominica all'utenza che a seguito delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidiemologica da coronavirus - codiv 19 al fine di ridurre ogni rischio di contagio, si avverte che fino al 27 marzo c.a. , salvo eventuale ed ulteriore proroga, i centri per l'impiego continueranno a rimanere chiusi e pertanto i servizi di sportello sono temporaneamente sospesi. I lavoratori richiedenti la naspi, che rendono la did direttamente tramite il portale inps contestualmente alla richiesta della naspi, sono esonerati temporaneamente da ogni altro adempimento. Mentre chi avesse necessita' di rendere la d1d ed ottenere la certificazione dello stato di disoccupazione potra' usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dal portale anpal.

I seguenti servizi, invece:

Rilascio certificati storici e schede anagrafiche professionali;

Inoltro candidature per le offerte di lavoro gestite dai centri per l'impiego;

Richiesta - da parte delle aziende - di attivazione di servizi di preselezione;

Richieste di attivazione di tirocini formativi;

Richieste di accesso agli atti ex legge 241/90.

Saranno garantiti in modalita' remoto mediante telefono o E-mail attraverso l presidi raggiungibili ai seguenti recapiti:

Tel. 080-5408239 5408236 5408238 mai]: cpi.monopoli@regione.puglia.it PEC: cpi.monopoli pec.rupar.puglia.ii

Tel. 080- 4977215 5408211 5408215

cpi.noci@regione.puglia.it

Pec: cpi.noci@pec.rupar.puglia.it

Tel. 080-5408259 5408256

Cpi.rutigliano@regione.puglia.it Pec: cpi.rutigliano@pec.rupar.puglia.it

