Vivadelivery: quello che cerchi, a casa tua

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo nasce Vivadelivery, il portale web per il servizio a domicilio.

A pochi giorni dall'inizio dell'emergenza COVID-19 che ha coinvolto anche il nostro paese l'Arsnova Studio di Manuel Bonavoglia, in collaborazione con Gianvito Mastrorocco, esperto di digital marketing, per semplificare la vita ai cittadini ha voluto dare il suo contributo gratuito per aiutare le categorie più a rischio e soprattutto per limitare al massimo le uscite.

Vivadelivery.it è una piattaforma web che offre la possibilità di controllare l’elenco delle attività locali che vendono beni di prima necessità attraverso il servizio a domicilio. In base alle proprie esigenze è possibile, tramite il sito, individuare i prodotti attraverso una semplice ricerca per categorie merceologiche. Una volta individuata l’attività è possibile, tramite una scheda dettagliata, verificare gli orari di apertura e altri dettagli. Ad aderire all'iniziativa ci sono tantissime attività: ristoranti, pizzerie, bar, frutta & verdura, macellerie, pescherie, supermercati, farmacie ed edicole.

Inoltre le pagine dedicate alle attività commerciali aderenti all'iniziativa presentano una breve descrizione.

Più gente usufruirà di questo servizio utile, e oltretutto gratuito, e più sarà possibile rispettare le raccomandazioni per contenere il contagio da CORONAVIRUS.

www.vivadelivery.it, quello che cerchi, a casa tua!