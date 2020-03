Istituito il Centro Operativo Comunale (COC)

Prendendo atto del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 9 Marzo 2020, che estende le misure di cui all’art.1 del DPCM 8/03/2020 a tutto il territorio nazionale, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per assicurare l’applicazione e il controllo delle misure disposte per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Il COC è un organo di coordinamento dell’emergenza attivato a carattere precauzionale dall’Amministrazione per poter rispondere con prontezza, in caso di necessità, ai bisogni segnalati dai cittadini e dalle cittadine.

L’Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere in tal senso, al fine di tenere monitorato l’evolversi della situazione in rapporto alla diffusione del Coronavirus e di fronteggiare eventuali bisogni in particolare dei soggetti più fragili della nostra comunità.

Una scelta che il Sindaco ha definito nei giorni scorsi considerando che durante un’eventuale emergenza tutte le forze devono essere coese nel comune con l’obiettivo di assicurare alla cittadinanza ogni immediato sostegno. Il COC in caso di necessità assicura la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla cittadinanza e il centro operativo sarà ubicato presso il Comune di Acquaviva delle Fonti.

Il COC sarà presieduto dallo stesso Sindaco Davide Carlucci.