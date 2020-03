Vigilanza La Fonte: "Disponibilità operatori al ritiro e consegna dei farmici a domicilio"

La Fonte Vigilanza & Servizi fiduciari mette a disposizione della comunità di Acquaviva delle Fonti un servizio gratuito in favore di persone in difficoltà e anziani, per il ritiro e la consegna di prodotti farmaceutici al domicilio indicato.

Il servizio sarà garantito tutti i giorni fino al prossimo 3 aprile dalle ore 9:00 alle ore 12:00; dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Numero da contattare: 393 9428018