Coronavirus. Le nuove disposizioni della Diocesi

Il Vescovo della Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti, a seguito del DPCM dell'8 marzo dispone che, per tutta la Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, fino al 3 aprile 2O2O:

1. non siano celebrate Sante Messe, festive e feriali, con la partecipazione del popolo; i presbiteri possono celebrare l'Eucaristia in privato, in chiesa e rigorosamente a porte chiuse, invitando i fedeli a pregare personalmente o in famiglia, meditando la Parola di Dio; per quanto è possibile, le chiese rimangano aperte per la preghiera personale, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

2. non siano celebrate le esequie in chiesa; la salma del defunto sia benedetta direttamente al cimitero, con le preghiere rituali dell'Ultima raccomandazione e commiato (cfr. Rito delle Esequie, nn.72-79);

3. siano sospese le feste patronali, le processioni, le stazioni quaresimali e qualsiasi altra manifestazione;

4. rimane in vigore la sospensione di tutte le attività pastorali e formative, a livello parrocchiale, zonale e diocesano (incontri di catechismo, di oratorio, di associazioni), svolte in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.