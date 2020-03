Covid 19: misure di contenimento aggiornate

Comunicato stampa:



Stamattina riunione operativa con Carabinieri, Polizia Municipale, Protezione Civile, Croce Rossa e Caritas cittadina.

Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo 2020 che riguarda la prevenzione del Coronavirus sull’intero territorio nazionale e in virtù dell’indicazione data dal Governo che rimanda ai Comuni il rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione, si comunica che:

È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di EVITARE di uscire dalla propria abitazione.

Per evitare di uscire è stato aggiornato un elenco di attività commerciali che effettuano il servizio a domicilio GRATUITO consultabile sui canali del Comune di Acquaviva delle Fonti o Associazione Commercianti Acquaviva o su Confesercenti. Gli esercenti che vogliono inserire la propria attività nell’elenco possono inviare una mail all’indirizzo mail: ufficiostampacomuneacquaviva@gmail.com.

Sono sospese le celebrazioni religiose così come comunicato dalla Conferenza Episcopale Italiana pertanto sono VIETATI i funerali sia in forma pubblica che privata. Si raccomanda di evitare le condoglianze anche in casa o in obitorio e di limitare le visite ai familiari stretti;

Con Decreto Sindacale n. 4 del 9.03.2020 si disciplina l’apertura al pubblico degli uffici comunali e si sostituire l’attività di ricevimento al pubblico con lo sportello telefonico e la posta elettronica (si invia in allegato il decreto e l’allegato).

Per qualsiasi necessità gli ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ POSSONO CHIAMARE il NUMERO VERDE800 131760 del "Pronto intervento sociale”. Solo per persone in stato di emergenza sociale (non sanitaria) ossia in difficoltà nel rispondere ai bisogni primari.

Il mercato settimanale si terrà regolarmente evitando gli assembramenti e garantendo la distanza minima di sicurezza.

Abbiamo sollecitato nuovamente le autorità competenti a rifornire di dispositivi di protezione individuale tutti gli operatori di polizia Municipale, Protezione Civile e dipendenti comunali.

IMPORTANTE: L'obiettivo del decreto è ridurre la contagiosità del virus cercando di neutralizzare il picco dei contagi da Coronavirus per consentire al sistema sanitario di lavorare bene, come sta già facendo.