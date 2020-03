Riti funebri, nuove disposizioni dalla Diocesi

Dopo alcune disposizioni previste per le celebrazioni e raduni religiosi la Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti interviene nuovamente nella disciplina di alcune norme per contrastare la possibile diffusione del Covid-19 (Coronavirus).

Le disposizioni – stabilite dal Vescovo S.E. Giovanni Ricchiuti – adottate in data odierna riguardano i riti funebri.

In deroga a quanto previsto dal Rito delle Esequie – scrive il Vescovo - il trasporto del defunto alla chiesa deve avvenire senza la processione. Sarà compito del sacerdote accogliere il feretro alla porta della chiesa e, dopo aver rivolto un fraterno saluto ai presenti e aver detto - secondo l'opportunità - una orazione farà ingresso in chiesa per l'inizio della Messa.

In chiesa potranno presenziare solo un numero ridotto di fedeli (possibilmente, i soli parenti stretti), tale da consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Da evitare – si legge nelle disposizioni vescovili - il saluto delle condoglianze.