Pronto intervento sociale ad Acquaviva

È stato potenziato, in questi giorni, il "Pronto intervento sociale”, il numero verde a cui fare riferimento per qualsiasi tipo di necessità. Attivato dal Comune di Acquaviva delle Fonti in collaborazione con la Parrocchia S. Eustachio, il numero verde 800131760 è a disposizione dei cittadini che si trovano in stato di emergenza sociale (non sanitaria) ossia in difficoltà nel rispondere ai bisogni primari.



In particolare, in collaborazione con Confcommercio, il numero verde potrà rispondere alle esigenze degli anziani con più di 75 anni (o più di 65 se hanno patologie croniche) che in base alle nuove disposizioni contro il coronavirus non devono uscire di casa. Il pronto intervento sociale raccoglierà le esigenze e indirizzerà i cittadini aiutandoli ad approvvigionarsi dei beni di prima necessità.

Il numero è a disposizione anche per altre esigenze di famiglie o persone non necessariamente anziane che vivono da sole