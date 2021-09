Acquaviva delle Fonti ricorda Pino Solazzo

Acquaviva delle Fonti ricorda in questi giorni il compianto Pino Solazzo, noto per l’instancabile impegno nel sociale e nel volontariato, sempre accanto ai bisogni dei più fragili. Di Pino ricordiamo l’impegno in favore dell’Unicef, di cui è stato a lungo referente cittadino.

Da oggi venerdì 17 e fino a domenica 19 settembre sono state organizzate una serie di iniziative in sua memoria patrocinate dal Comune di Acquaviva delle Fonti e dal Comitato Provinciale di Bari dell'Unicef.

Fino a domenica sarà possibile visitare a Palazzo De Mari la mostra/concorso fotografico "Con gli occhi di un bambino”. Nella mattinata di domenica 19 settembre alle ore 10:00, invece, verrà intitolato a Pino Solazzo il parco giochi di via della Repubblica.