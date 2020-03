Coronavirus: nessun caso al Miulli

Mister Fumai:“Siamo stati bravi, non era una gara semplice"

Mister Fumai nel dopo partita:“Quella di ieri poteva sembrare una gara semplice ma non lo era affatto. Quando affronti squadre che stazionano nella bassa classifica c’è sempre il rischio di un calo di concentrazione che per fortuna ieri non abbiamo avuto, anzi siamo stati bravi