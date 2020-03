La Giunta comunale, ha adottato lo scorso 4 marzo 2020, tre Piani Urbanistici Esecutivi inseriti nel Piano Regolatore Generale.

Le aree interessate dai Piani sono tutti oltre il passaggio a livello di via Bonaventura Veracroce e più precisamente:

Comparto nr. 03 contornato di verde nello stralcio sotto;

Maglia B3.01 evidenziata di verde nello stralcio sotto;

Maglia B3.02 evidenziata di verde nello stralcio sotto.

Un iter piuttosto lungo che ha visto l’Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva delle Fonti protagonista nel lavoro di coordinamento di tutti i tecnici che hanno lavorato e predisposto i Piani Urbanistici Esecutivi. Il lavoro di squadra è l’unica modalità possibile per raggiungere obiettivi sfidanti.

Diversi poi i passaggi che si sono resi necessari per l’acquisizione di tutti i pareri da parte di Enti terzi, che hanno quindi concluso e consolidato un risultato che sarà impattante per la città perché vedrà l’integrazione di un quartiere periferico già esistente che si armonizzerà con le aree in espansione urbanistica.

Non trascurabile l’impatto a livello socio-economico, in considerazione del fatto che verranno immesse sul mercato circa 120 unità abitative di diversa tipologia con elevati standard di qualità, locali commerciali, aree da destinare a verde e luoghi di aggregazione. Questo porterà inevitabilmente a trasferire nuova linfa in una zona della città divisa da un muro, quello della ferrovia e barriera di esclusione dal centro cittadino, che ne determina una sorta di isolamento che ne accentua la caratteristica di periferia.

Ora dovranno decorrere 30 giorni dalla pubblicazione, per poter consentire a chiunque di depositare osservazioni e, solo dopo tale periodo, i piani verranno approvati definitivamente in giunta e si renderanno esecutivi.

Acquaviva delle Fonti, 5 marzo 2020

L’assessore all’Urbanistica

Dott.ssa Caporusso Venturina