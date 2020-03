Annullato l'evento "La Fanòve"

Comunicato Stampa:



In seguito al nuovo Dpcm del 4 marzo 2020 con misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in particolare all' Art. 1 lettera b in cuí è decretata la sospensione di "manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)" e sentiti gli organi competenti, si comunica che l'evento de "LA FANÒVE" previsto per martedì 10 marzo 2020 in collaborazione con l'Associazione turistica PRO LOCO "Curtomartino" è ANNULLATO.



Al momento non è possibile prevederne il rinvio. In tal caso sarà nostra premura comunicarne la decisione tenendo conto sempre delle disposizioni ministeriali e degli organi competenti.





La decisione è stata presa non certo a cuor leggero, ma tesa ad assicurare la sicurezza di tutti i partecipanti e per non vanificare il riscontro e il successo di una manifestazione che richiede sforzi organizzativi.