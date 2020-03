Coronavirus, al Miulli pronto un reparto per fronteggiare la possibile emergenza

Fronteggiare l’emergenza legata alla possibile diffusione del Coronavirus.

Questo è quanto l’Ospedale Miulli di Acquaviva intende fare dotandosi di un vero e proprio reparto dedicato all’emergenza.

Il Miulli – che si candida in caso di emergenza ad essere uno dei poli sanitari più attrezzati per l’emergenza della Regione – è dotato di stanze di biocontenimento a pressione negativa (moderno sistema di aerazione in grado di isolare il paziente infettato e curarlo senza pericolo per gli altri malati e il personale sanitario).

L’Ospedale ha anche un triage dedicato – sia al pronto soccorso che nel reparto di ostetricia – con 100 stanze di degenza a pressione negativa e 14 posti letto di terapia intensiva.

Nel reparto di ostetricia, è inoltre allestita una stanza di isolamento per le partorienti con sintomi di tosse, raffreddore o febbre.