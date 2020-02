Oggi pomeriggio alle 17 ad Acquaviva delle Fonti in via Lanza 3, incontro sugli strumenti dell'antimafia nel programma di “Italia in Comune” in vista delle prossime elezioni regionali pugliesi con Dario Vassallo, presidente della Fondazione intitolata al “Sindaco pescatore”, Angelo Vassallo, per lanciare un monito alla politica intera.

Presenzieranno:

Antonio Nunziante, vicepresidente della Regione Puglia

Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e vicepresidente nazionale di Italia in Comune

Rosario Cusmai -Coordinatore regionale di Italia in Comune

Davide Carlucci -Sindaco di Acquaviva, Vicecooedinatore regionale di Italia in Comune