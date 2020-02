Coronavirus in Puglia, Zullo: sento molti ‘faremo’ ma ho la sensazione che si stia perdendo tempo

Dichiarazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo

“Non si perda tempo! Non dobbiamo aspettare che anche in Puglia si scoprano focolai di infezione da coronavirus per applicare misure drastiche di profilassi generale. Il coronavirus è un agente altamente trasmissibile e contagioso per via aerea e tra le situazioni più pericolose per la diffusione del virus sono i luoghi affollati e la mobilità interregionale e internazionale delle persone mediante mezzi di trasporto pubblico di massa.

“Purtroppo non vedo in Puglia attuare misure tendenti a limitare o impedire manifestazioni pubbliche o private che prevedano affollamento di persone o controlli su mezzi pubblici o luoghi che vedono una moltitudine di persone stipate l'una sull'altra o anche controllo di persone sintomatiche all'aeroporto o nei porti o in stazioni ferroviarie di grande traffico. E non si trascurino i luoghi di attesa nelle strutture sanitarie ed in particolare i pronto soccorso. Mi vengono, per altro, segnalate mancanze di mascherine in alcuni reparti di importanti ospedali baresi, compresi proprio i pronto soccorso.

“Sento i massimi vertici della nostra Sanità coniugare i verbi al futuro (faremo, provvederemo) quando invece serve parlare al passato prossimo per dire abbiamo fatto, abbiamo provveduto. Il contagio in Puglia potrà avvenire per importazione del virus da altre Regioni o altri Paesi e se ciò malauguratamente dovesse avvenire la diffusione del contagio potrà essere micidiale. Non voglio creare panico e fare polemiche ma mi sembra che Michele Emiliano tenga molto di più alla sua campagna elettorale che a svolgere in pieno il ruolo di assessore alla Sanità”.